Blitz Carabinieri a Napoli: caccia ad armi e droga nel quartiere Fuorigrotta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE' in corso dalle prime ore del mattino un servizio straordinario di controllo del territorio dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Posti di controllo e perquisizioni lungo le strade più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue. Via Caio Duilio, via Campegna e il rione Lauro, sono presidiati da decine di militari alla ricerca di armi e droga. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

