Antonella Clerici, incredibile trasformazione: com’era all’inizio della carriera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonella Clerici è uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era agli inizi della sua carriera? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni. Antonella Clerici è senza dubbio una delle conduttrici più amate dal piccolo schermo degli italiani. Tant’è che ogni giorno, attraverso la conduzione del suo E’ L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani, ma ricordiagli inizisua? Ecco com’è cambiata durante il corso di questi anni.è senza dubbio una delle conduttrici più amate dal piccolo schermo degli italiani. Tant’è che ogni giorno, attraverso la conduzione del suo E’ L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Antonella Clerici, puntata ridotta giovedì. Eleonora Daniele salta la diretta - infoitcultura : Duro colpo per i fan di Antonella Clerici ed Eleonora Daniele: la Rai ha deciso - infoitcultura : Antonella Clerici tagliata, Eleonora Daniele cancellata: cosa succede in Rai - infoitcultura : E’ sempre mezzogiorno, brutta sorpresa per Antonella Clerici: cambio in vista per lei - Loredanataberl1 : RT @CrostyGa: @valy_s Indizio: oggi la pillola è stata celebrata a reti unificate sulla Rai, persino con una dottoressa in diretta al progr… -