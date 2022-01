Anna Falchi | colpo di scena in diretta tv a causa del Covid | è la prima volta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)diintv., amatissima conduttrice Rai, è stata lain assoluta a farlo. Ilcontinua a disseminare terrore in tutto il mondo. La variante Omicron si diffonde a macchia d’olio in modo particolare tra i più giovani e da giorni i presidenti delle Nazioni europee studiano un piano L'articolo proviene da Inews24.it.

Nell'ultima puntata de I Fatti Vostri ,si è presentata in studio conducendo con una mascherina ffp2 , dopo esser stata a contatto con un positivo. Tornata in onda dopo l'assenza nella prima puntata del nuovo anno, la showgirl ...è la prima conduttrice in diretta con una mascherina FFp2: è entrata in contatto con un ...I Fatti Vostri, Anna Falchi è tornata ieri: conduzione in mascherina per un contatto con una persona positiva E' tornata ieri, martedì 4 gennaio 2022, ...Giallo sull'assenza della conduttrice Anna Falchi dalla conduzione de “I fatti vostri”. Ieri svelato il mistero con un post ...