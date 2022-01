Al Bano grazie al vaccino non mi sono accorto di avere il Covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al Bano grazie al vaccino non mi sono neanche accorto di avere il Covid. «grazie a Dio sto bene, il virus è arrivato ma fortunatamente con la terza dose non me ne sono neanche accorto… Mi hanno avvisato che ero positivo, ma fortunatamente esiste il vaccino». Il cantante Al Bano su Fanpage.it torna a parlare Leggi su gossivip.myblog (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alalnon mineanchediil. «a Dio sto bene, il virus è arrivato ma fortunatamente con la terza dose non me neneanche… Mi hanno avvisato che ero positivo, ma fortunatamente esiste il». Il cantante Alsu Fanpage.it torna a parlare

