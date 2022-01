VIDEO Calcio | gol di tacco da posizione impossibile | guardare per credere

(Di martedì 4 gennaio 2022) Chi l'ha detto che solo i grandi campioni possono riuscire in grandi giocate? Questo colpo didaha fatto il giro del web

Advertising

Inter : ?? | #FIFA22 Lealtà, solidarietà e resilienza hanno reso @javierzanetti un grande della storia del calcio ???? I tr… - EA_FIFA_Italia : Lealtà, solidarietà e resilienza hanno reso @javierzanetti un grande della storia del calcio. ???? I traguardi e i t… - FBiasin : Una cosa bella: #Eriksen, un pallone e un campo da calcio. - EneaBelpassi : L'errore del Chelsea in termini di lettura della palla scoperta è evidente, ciononostante è impossibile non rimaner… - eleitaliana : RT @simo_cantatore: Katia da’ della TENUTARIA DA CASINO a Miriana. A voi le conclusioni. Le mie sono che Katia andrebbe cacciata con un bel… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Calcio

Eurosport IT

...all'occhio di un attento osservatore/spettatore per esempio degli incontri del campionato di...campo ed addirittura tra gli sponsor ufficiali del Var (il sistema di controllo arbitrale- ...E il mio amico scriveva sul: 'q uando eravamo Re'. Perché ilha questa capacità speciale ed unica di immedesimazione totale: se all'attaccante riesce il gol fantastico, a tutti riesce, a ...L'ex calciatore brasiliano ha deciso di prendere parte al reality in Portogallo. Nella casa c'è anche Bruno de Carvalho, presidente dello Sporting Lisbona dal 2013 al 2018 ...Il boom di nuovi contagi Covid rischia di scombussolare il programma della 20/a giornata, in calendario giovedì 6 gennaio giorno della Befana. .... Nelle scorse settimane i social sono stati inondati ...