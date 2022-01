Variante Omicron, possibile ‘salto’ da topi a uomo: ipotesi allo studio (Di martedì 4 gennaio 2022) Variante Omicron, uno studio cinese potrebbe svelare le sue origini. Secondo il lavoro, citato dal Journal of Genetics and Genomics, si tratterebbe di uno ‘spillback’, ossia di un ritorno dai topi all’uomo. Dalle ricerche condotte sulle 45 mutazioni della Variante, spiegano gli scienziati, risulterebbe un primo passaggio dall’uomo al topo e un ritorno, poi, alla specie umana con alcune mutazioni specifiche. La teoria della trasmissione interspecie, precisano però i ricercatori, è ancora una tra le tante ipotesi sullo sviluppo dell’Omicron tra cui figura anche quella di una crescita in una singola persona immunocompromessa con un’infezione di lunga durata. Di un passaggio a ‘ping-pong’ tra uomo e topo della ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022), unocinese potrebbe svelare le sue origini. Secondo il lavoro, citato dal Journal of Genetics and Genomics, si tratterebbe di uno ‘spillback’, ossia di un ritorno daiall’. Dalle ricerche condotte sulle 45 mutazioni della, spiegano gli scienziati, risulterebbe un primo passaggio dall’al topo e un ritorno, poi, alla specie umana con alcune mutazioni specifiche. La teoria della trasmissione interspecie, precisano però i ricercatori, è ancora una tra le tantesullo sviluppo dell’tra cui figura anche quella di una crescita in una singola persona immunocompromessa con un’infezione di lunga durata. Di un passaggio a ‘ping-pong’ trae topo della ...

