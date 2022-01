Trenord, altri 45 treni soppressi il 4 gennaio: cancellazioni sul Malpensa Express, Saronno – Lodi e S9 (Di martedì 4 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono almeno 45 i treni soppressi da Trenord solo sulla rete Ferrovienord per la giornata del 4 gennaio. Proseguono le soppressioni giornaliere a causa del personale in quarantena. Poco prima di Capodanno erano il 12% i ferrovieri in isolamento a causa del Covid per questo è stata annunciata la soppressione totale della linea S2 Seveso-Milano tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 4 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono almeno 45 idasolo sulla rete Ferrovienord per la giornata del 4. Proseguono leoni giornaliere a causa del personale in quarantena. Poco prima di Capodanno erano il 12% i ferrovieri in isolamento a causa del Covid per questo è stata annunciata laone totale della linea S2 Seveso-Milano tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

noemi__sala : Ma certamente, diamo altri dieci euro a Marco Piuri per rifare la tessera Io Viaggio di Trenord visto che quella ch… - Kitkot3 : RT @milapersiste: In Lombardia Trenord ha 100 treni regionali fermi causa quarantena del 12% del personale, l’effetto scatola di sardine su… - milapersiste : In Lombardia Trenord ha 100 treni regionali fermi causa quarantena del 12% del personale, l’effetto scatola di sard… - paxromanaX : @GiancarloDeRisi Lavoro in trenord cazzate dei giornali. Come ogni anno per le festività invernali ci sono le turn… - baffoloco : @GiovaQuez dove sono disponibili questi - e altri se possibile - dati di Trenord? -