Serie B, un altro positivo nella Reggina: oltre 20 tesserati con il Covid (Di martedì 4 gennaio 2022) Comunicato ufficiale della Reggina: oltre 20 tesserati del club calabrese hanno il Covid dopo l’ultimo positivo di oggi La Reggina comunica un ennesimo caso di positività al Covid. Ora, i tesserati che hanno contratto il virus, sono oltre 20. COMUNICATO – «Reggina 1914 comunica che, al termine del ciclo di tamponi molecolari al quale si sono sottoposti ieri gli elementi del gruppo squadra rientrati al centro sportivo Sant’Agata, è emerso un altro caso di positività al Covid 19. Il soggetto risultato positivo è stato immediatamente posto in isolamento domiciliare, nel rispetto delle normative vigenti. Gli elementi risultati negativi, nella ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Comunicato ufficiale della20del club calabrese hanno ildopo l’ultimodi oggi Lacomunica un ennesimo caso di positività al. Ora, iche hanno contratto il virus, sono20. COMUNICATO – «1914 comunica che, al termine del ciclo di tamponi molecolari al quale si sono sottoposti ieri gli elementi del gruppo squadra rientrati al centro sportivo Sant’Agata, è emerso uncaso di positività al19. Il soggetto risultatoè stato immediatamente posto in isolamento domiciliare, nel rispetto delle normative vigenti. Gli elementi risultati negativi,...

Advertising

asotnemaeL : C'e chi segue quelli che fanno 30 storie al giorno e per lo più serie e sensate, noi seguiamo due che ne fanno sì e… - PepponeCuore89 : @calciomercatoit e bastaaaaaaaaaaaaaa... Di questo passo veramente la serie A verrà rinviata E lì altro che asl... - infoitsport : Altro focolaio Covid in Serie A, ben 9 positivi all'Udinese: 7 calciatori e 2 membri dello staff - infoitsport : UFFICIALE - Altro focolaio in Serie A: 9 positivi nell'Udinese - CarloCo52005061 : @bagutti75 @Lorenzo36522471 @AlbertoLetizia2 Ecco un altro leone da tastiera che ha così tante palle che per attacc… -