Serie A, che guaio: provvedimento estremo per il Covid (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Asl di Salerno pronta a vietare il match contro il Venezia. La Salernitana è una delle squadre più colpite da questa nuova ondata di Covid. La Salernitana è al momento uno delle squadre peggio messe sul fronte Covid. I granata, che già avevano saltato la precedente trasferta contro l’Udinese, potrebbero saltare, come riportato da Gianluca Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Asl di Salerno pronta a vietare il match contro il Venezia. La Salernitana è una delle squadre più colpite da questa nuova ondata di. La Salernitana è al momento uno delle squadre peggio messe sul fronte. I granata, che già avevano saltato la precedente trasferta contro l’Udinese, potrebbero saltare, come riportato da Gianluca Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Como ? Paolo Maldini's first Serie A goal in Rossonero, of course it was the winner, what else would… - CB_Ignoranza : Senza alcun valido motivo, abbiamo analizzato tutti i 549 tesserati del nostro massimo campionato per andare a scop… - ignaziocorrao : Vogliamo aspettare che la cometa ci colpisca prima di prendere delle iniziative serie volte alla vera… - arual812 : @Valeria23310661 Essere una grande fan di Saurino non sarebbe in nessun modo un demerito ma una cosa normalissima e… - estebflores33_ : RT @acmilan: #OnThisDay vs Como ? Paolo Maldini's first Serie A goal in Rossonero, of course it was the winner, what else would you expect… -