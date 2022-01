Scuola, la bozza delle Regioni: con 4 o più contagi tutti in Dad (Di martedì 4 gennaio 2022) Alle elementari e in prima media , con 4 o più contagi in classe, è prevista una settimana la Dad e la quarantena per tutti gli alunni della classe, oltre al tampone (quest'ultimo necessario solo per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Alle elementari e in prima media , con 4 o piùin classe, è prevista una settimana la Dad e la quarantena pergli alunni della classe, oltre al tampone (quest'ultimo necessario solo per ...

Advertising

TgLa7 : #Scuola: bozza Regioni,con 4 o piu' contagi tutti in Dad. Sotto questa soglia autosorveglianza per tutti e Ffp2 - Agenzia_Ansa : Scuola, bozza delle Regioni: con 4 o più contagi in classe, alle elementari e in prima media, tutti in Dad. Sotto… - SkyTG24 : Scuola, la bozza delle Regioni sulle nuove misure: ipotesi Dad con quattro o più contagi - cronaca_news : Scuola, bozza Regioni: “Con quattro o più contagi tutti in Dad per una settimana” -