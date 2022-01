Rudiger, la Juventus si fa avanti per il difensore tedesco (Di martedì 4 gennaio 2022) Rudiger andrà in scadenza di contratto in Estate e la Juventus potrebbe provare ad inserirsi nella corsa al giocatore La difesa della Juventus inizia a diventare un reparto impervio. Tra De Ligt di cui non si conosce il futuro, Rugani che non offre sicurezza e il duo composto da Bonucci e Chiellini andrà fatto di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 gennaio 2022)andrà in scadenza di contratto in Estate e lapotrebbe provare ad inserirsi nella corsa al giocatore La difesa dellainizia a diventare un reparto impervio. Tra De Ligt di cui non si conosce il futuro, Rugani che non offre sicurezza e il duo composto da Bonucci e Chiellini andrà fatto di L'articolo

Advertising

JManiaSite : La #Juventus contatta l'entourage di Antonio #Rudiger: tutti i dettagli - newsjlive : ??| La #Juventus sta pensando ad Antonio #Rudiger per giugno. Il difensore classe 1993, lascerà il Chelsea a paramet… - MondoBN : MERCATO, Juventus ancora in corsa per un difensore - SimonePerego3 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus si è informata su #Rudiger, difensore in scadenza di contratto con il #Chelsea il prossimo giugno. ?????? [@… - Gianfra12198016 : RT @LucaFioretti13: La #Juventus si è informata su #Rudiger, difensore in scadenza di contratto con il #Chelsea il prossimo giugno. ?????? [@… -