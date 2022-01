Rapito a 4 anni, disegna il suo villaggio e ritrova la famiglia dopo 33 anni (Di martedì 4 gennaio 2022) Un disegno, a volte, può cambiare la vita. Lo dimostra la storia di Li Jingle, un ragazzo cinese di 37 anni Rapito quando ne aveva quattro, che è riuscito a ricongiungersi con la sua famiglia originaria attraverso un disegno del suo villaggio consegnato alla polizia. Una riproduzione così dettagliata che ha permesso agli investigatori di identificare il paesino, nella zona dello Zhaotong, sulle montagne del Yunnan, nel sudest della Cina. La storia, ripresa da diversi quotidiani internazionali tra cui Cnn, Bbc, Vice - parte dal 1989, l’anno in cui Jingle è stato Rapito da una banda di trafficanti di bambini. Già allora, però, Li ha capito di essere stato portato lontano da casa senza poter tornare una volta cresciuto, ha detto il ragazzo al quotidiano cinese The Paper. Non ricordava ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Un disegno, a volte, può cambiare la vita. Lo dimostra la storia di Li Jingle, un ragazzo cinese di 37quando ne aveva quattro, che è riuscito a ricongiungersi con la suaoriginaria attraverso un disegno del suoconsegnato alla polizia. Una riproduzione così dettagliata che ha permesso agli investigatori di identificare il paesino, nella zona dello Zhaotong, sulle montagne del Yunnan, nel sudest della Cina. La storia, ripresa da diversi quotidiani internazionali tra cui Cnn, Bbc, Vice - parte dal 1989, l’anno in cui Jingle è statoda una banda di trafficanti di bambini. Già allora, però, Li ha capito di essere stato portato lontano da casa senza poter tornare una volta cresciuto, ha detto il ragazzo al quotidiano cinese The Paper. Non ricordava ...

Advertising

giulio_galli : RT @HuffPostItalia: Rapito a 4 anni, disegna il suo villaggio e ritrova la famiglia dopo 33 anni - HuffPostItalia : Rapito a 4 anni, disegna il suo villaggio e ritrova la famiglia dopo 33 anni - avokunst : E alla tizia di burger king ha detto 'gli alieni mi hanno rapito per cinque anni non so perché indossate le mascherine' Sto male - LaStampa : Cina, rapito da bambino, dopo 33 anni disegna mappa del villaggio e ritrova la madre grazie a TikTok - discoradioIT : Cina, rapito da bambino, dopo 33 anni disegna mappa del villaggio e ritrova la madre grazie a @TikTok_it… -