Quirinale | Cencelli | “Un vero caos | non basta il mio manuale | prego per bis Mattarella”

"A tre settimane dalla prima convocazione è tutto un caos, un caos vero, uno si alza alla mattina e propone la sua candidatura, mai successo. A tutti piace comandare". Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana, classe '36, fu l'uomo che nell'omonimo manuale formalizzò l'algoritmo per l'assegnazione di ruoli politici e governativi da attribuire a partiti politici o correnti in proporzione al loro peso elettorale. Ma oggi Cencelli, figlio dell'autista di Pio XII, non vede soluzioni da adottare per il rebus Quirinale: "C'è una situazione ridicola – dice – a Roma si dice 'brutto zozzo dammene un pezzo', tutti vogliono qualcosa". Nessuno sa dipanare la matassa: "Ai miei tempi – ricorda – quando ero nel giro, ci mettevamo intorno al tavolo, con ...

