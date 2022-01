Pillola anti covid Molnupiravir dal 4 gennaio in Italia: tutto quello che serve sapere (Di martedì 4 gennaio 2022) Vaccino covid 19: tutti gli aggiornamenti guarda le foto La prima Pillola anti covid è una realtà dal 4 gennaio 2022 in tutta Italia. Prodotta da Merck e approvata da Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco), arriva l’antivirale Molnupiravir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per covid-19. Chi può assumerlo, quando e come agisce. Cosa serve sapere e perché non sostituisce il vaccino. ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 gennaio 2022) Vaccino19: tutti gli aggiornamenti guarda le foto La primaè una realtà dal 42022 in tutta. Prodotta da Merck e approvata da Aifa (Agenziana del Farmaco), arriva l’viraleper il trattamento di pazienti non ospedalizzati per-19. Chi può assumerlo, quando e come agisce. Cosae perché non sostituisce il vaccino. ...

