Periodo di prova personale ATA, scheda e modello conferma in ruolo (Di martedì 4 gennaio 2022) Il personale A.T.A. (DSGA, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) assunto con contratto a tempo indeterminato è tenuto al superamento di un Periodo di prova, la cui disciplina è contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ed in particolare all’art. 30 del CCNL “Comparto Istruzione” 2016-2018. Durata del Periodo di prova. L’art. 30 stabilisce la L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) IlA.T.A. (DSGA, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) assunto con contratto a tempo indeterminato è tenuto al superamento di undi, la cui disciplina è contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ed in particolare all’art. 30 del CCNL “Comparto Istruzione” 2016-2018. Durata deldi. L’art. 30 stabilisce la L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Periodo di prova personale ATA, scheda e modello conferma in ruolo - daniele19921 : RT @Giulia87725998: @MauroLeonardi3 Gentilissimo Don Mauro se può pregare x me xchè il Signore mi dia la forza x affrontare questo periodo… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro idraulico: Azienda attiva nel settore impiantistica ricerca idraulico con esperienza da assumere a t… - beliza_ita : @smoothxevans mi dispiace che tu stia passando un periodo no, per quale motivo sei giù stasera? prova a prendere qu… - gattospaziale : @la_zoth Il mio periodo di prova a lavoro termina ad aprile. Fottuta sono. -

Ultime Notizie dalla rete : Periodo prova La riforma del parlamento, i partiti cambiano le regole del gioco Una riforma va fatta I partiti arrivano quasi tutti malconci alla prova della riduzione del numero ... "In questo periodo abbiamo lavorato molto, lasciando aperto il tema della ridefinizione delle ...

Piano anti - chiusure con il super Pass. Tensioni su obbligo e smart working Il vero banco prova sarà però l'entrata in vigore del green pass rafforzato per accedere ai luoghi ... il green pass rafforzato per i lavoratori sarà obbligatorio non subito ma sarà concesso un periodo ...

Revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti Sulla strada Regina nuovi autovelox ad alta precisione Le strade sono piene di buche, eppure l’amministrazione comunale di Recanati pensa bene di dotarsi di due nuovi autovelox da porre all’interno dei due box lungo la strada Regina, in contrada Romitelli ...

Dax future: il mercato prova un nuovo allungo Nella seduta di lunedì il Dax future (scadenza marzo 2022) ha compiuto un veloce balzo in avanti ed è salito in area 16.050-16.055 punti. La situazione tecnica ...

Una riforma va fatta I partiti arrivano quasi tutti malconci alladella riduzione del numero ... "In questoabbiamo lavorato molto, lasciando aperto il tema della ridefinizione delle ...Il vero bancosarà però l'entrata in vigore del green pass rafforzato per accedere ai luoghi ... il green pass rafforzato per i lavoratori sarà obbligatorio non subito ma sarà concesso un...Le strade sono piene di buche, eppure l’amministrazione comunale di Recanati pensa bene di dotarsi di due nuovi autovelox da porre all’interno dei due box lungo la strada Regina, in contrada Romitelli ...Nella seduta di lunedì il Dax future (scadenza marzo 2022) ha compiuto un veloce balzo in avanti ed è salito in area 16.050-16.055 punti. La situazione tecnica ...