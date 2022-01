Keanu Reeves nella serie The Devil In The White City, prodotta da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio (Di martedì 4 gennaio 2022) Keanu Reeves sarebbe in trattative per affiancare Leonardo DiCaprio nella serie Hulu The Devil In The White City, da lui prodotta con Martin Scorsese. Keanu Reeves sarebbe entrato in trattative per affiancare Leonardo DiCaprio nella serie Hulu The Devil In The White City, prodotta dallo stesso DiCaprio con Martin Scorsese, Jennifer Davisson e Stacey Sher. La serie sarà un adattamento ad alto budget dell'omonimo romanzo di Erik Larson del 2003. The ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022)sarebbe in trattative per affiancareHulu TheIn The, da luiconsarebbe entrato in trattative per affiancareHulu TheIn Thedallo stessocon, Jennifer Davisson e Stacey Sher. Lasarà un adattamento ad alto budget dell'omonimo romanzo di Erik Larson del 2003. The ...

