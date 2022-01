Il Trono di Spade, Peter Dinklage ammette: "È stato un sollievo quando è finita" (Di martedì 4 gennaio 2022) Peter Dinklage, che per 8 stagioni ha interpretato Tyrion Lannister ne Il Trono di Spade, ha ammesso che per lui è stato un sollievo quando la serie è terminata. Il Trono di Spade, la serie ormai cult di HBO, è terminata due anni e mezzo fa e i suoi protagonisti ancora ne parlano. Peter Dinklage ha dichiarato di essersi sentito sollevato quando finalmente sono arrivati alla fine della lavorazione. Durante un'ospitata al The Graham Norton Show, andato in onda alla vigilia di Capodanno, Peter Dinklage ha ammesso di aver tirato un sospiro di sollievo quando la serie Il Trono di Spade è ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022), che per 8 stagioni ha interpretato Tyrion Lannister ne Ildi, ha ammesso che per lui èunla serie è terminata. Ildi, la serie ormai cult di HBO, è terminata due anni e mezzo fa e i suoi protagonisti ancora ne parlano.ha dichiarato di essersi sentito sollevatofinalmente sono arrivati alla fine della lavorazione. Durante un'ospitata al The Graham Norton Show, andato in onda alla vigilia di Capodanno,ha ammesso di aver tirato un sospiro dila serie Ildiè ...

