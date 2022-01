Il giornale tedesco Die Zeit: “Joseph Ratzinger sapeva di abusi su minori nella sua diocesi e non li ha fermati” (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo il quotidiano tedesco Die Zeit, Joseph Ratzinger – Papa emerito Benedetto XVI – è accusato di non aver messo fine agli abusi di un sacerdote della sua diocesi. Lo testimonia un “decreto extragiudiziale” del tribunale ecclesiastico dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga del 2016 che critica il comportamento di alcuni alti prelati. Questi ultimi non avrebbero fermato l’operato di un ecclesiastico, Peter H., accusato di 23 casi di abusi sessuali di minori tra gli 8 e i 16 anni tra il 1973 e il 1996: tra loro c’è, appunto, lo stesso Ratzinger, arcivescovo di Monaco e Frisinga dal 1977 al 1982. L’indagine è stata condotta da avvocati dello studio legale di Monaco di Baviera Westpfahl Spilker Wastl. Peter H. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Secondo il quotidianoDie– Papa emerito Benedetto XVI – è accusato di non aver messo fine aglidi un sacerdote della sua. Lo testimonia un “decreto extragiudiziale” del tribunale ecclesiastico dell’arcidi Monaco e Frisinga del 2016 che critica il comportamento di alcuni alti prelati. Questi ultimi non avrebbero fermato l’operato di un ecclesiastico, Peter H., accusato di 23 casi disessuali ditra gli 8 e i 16 anni tra il 1973 e il 1996: tra loro c’è, appunto, lo stesso, arcivescovo di Monaco e Frisinga dal 1977 al 1982. L’indagine è stata condotta da avvocati dello studio legale di Monaco di Baviera Westpfahl Spilker Wastl. Peter H. ...

