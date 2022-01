GF Vip, “Lei l’ha intortato”: Soleil e Katia fanno una previsione su Manuel e Lulù (Di martedì 4 gennaio 2022) Soleil Sorge è rimasta molto male per la nomination di Manuel Bortuzzo, del quale è sempre stata amica. “Le motivazioni che ha dato per nominarmi… Ci sono rimasta davvero male. Si è fatto intortare” ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, riferendosi all’influenza che Lulù Salassié, sua grande nemica, ha sul nuotatore. “La posizione presa nei miei confronti è stato davvero brutta” si è sfogata ancora con Katia Ricciarelli, anche lei convinta che Manuel sua cambiato da quando sta con Lulù. La soprano ha fatto poi una scommessa, e cioè che tra i due fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 non ci sarà alcun futuro insieme, cosa su cui la Sorge si è dichiarata d’accordo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, lacrime per le parole di Imma Battaglia a Eva ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 gennaio 2022)Sorge è rimasta molto male per la nomination diBortuzzo, del quale è sempre stata amica. “Le motivazioni che ha dato per nominarmi… Ci sono rimasta davvero male. Si è fatto intortare” ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, riferendosi all’influenza cheSalassié, sua grande nemica, ha sul nuotatore. “La posizione presa nei miei confronti è stato davvero brutta” si è sfogata ancora conRicciarelli, anche lei convinta chesua cambiato da quando sta con. La soprano ha fatto poi una scommessa, e cioè che tra i due fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 6 non ci sarà alcun futuro insieme, cosa su cui la Sorge si è dichiarata d’accordo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, lacrime per le parole di Imma Battaglia a Eva ...

