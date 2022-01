EIT Food Call 2022, innovazione e sostenibilità nell’agrifood 4.0 (Di martedì 4 gennaio 2022) Il programma europeo EIT Food, che ha l’obiettivo di rendere accessibile a tutti l’accesso al cibo sostenibile, sicuro e sano, coltivato con equità e a KM 0, ha lanciato una nuova Call per il 2022. Lo scopo è quello di presentare proposte per massimizzare l’impatto sociale, economico e ambientale di idee e consorzi innovativi nell’ambito dell’EIT Food’s Impact Framework, attraverso 4 obiettivi di impatto primari per il cambiamento del sistema alimentare: Miglioramento delle condizioni per una maggiore fiducia del pubblico nel sistema alimentare Riduzione del rischio relativo di obesità e prevalenza di malattie non trasmissibili (NCD) nelle popolazioni target a causa di fattori dietetici noti Miglioramento dell’impatto ambientale dei sistemi agroalimentari Consentire la transizione verso un’economia circolare e ... Leggi su fmag (Di martedì 4 gennaio 2022) Il programma europeo EIT, che ha l’obiettivo di rendere accessibile a tutti l’accesso al cibo sostenibile, sicuro e sano, coltivato con equità e a KM 0, ha lanciato una nuovaper il. Lo scopo è quello di presentare proposte per massimizzare l’impatto sociale, economico e ambientale di idee e consorzi innovativi nell’ambito dell’EIT’s Impact Framework, attraverso 4 obiettivi di impatto primari per il cambiamento del sistema alimentare: Miglioramento delle condizioni per una maggiore fiducia del pubblico nel sistema alimentare Riduzione del rischio relativo di obesità e prevalenza di malattie non trasmissibili (NCD) nelle popolazioni target a causa di fattori dietetici noti Miglioramento dell’impatto ambientale dei sistemi agroalimentari Consentire la transizione verso un’economia circolare e ...

Advertising

Nonsoloambiente : Bando 2022 per innovazione e sostenibilità agroalimentare. EIT Food per finanziare progetti a sostegno dello svilup… - CorrNazionale : EIT #Food ha lanciato per il 2022 una “call” a presentare proposte che abbiano l’obiettivo di massimizzare l’impatt… -

Ultime Notizie dalla rete : EIT Food Energia sostenibile per l'agricoltura, opportunitá per le imprese ... La seconda call è a cura di EIT Food, di rilevanza Europea e ha l'obiettivo di massimizzare l'impatto sociale, economico e ambientale di idee e consorzi innovativi sempre nell'ambito food. "La ...

Eit Food, un anno dedicato all'agroalimentare siciliano Si avvia alla conclusione il primo anno di attività di EIT Food , l'organismo che ha incaricato Impact Hub Siracusa di svolgere il ruolo di Hub Italiano per il triennio 2021 - 2023, insieme all'Università degli studi di Bari Aldo Moro che lo ha ...

EIT Food: "Un'occasione importante per la Sicilia" Sicilia & Donna Energia sostenibile per l'agricoltura, opportunitá per le imprese Due bandi per il settore agroalimentare dedicati a idee green e innovative che premiano la produzione di energia. Un’opportunità per gli imprenditori del settore da cogliere entro il 15 gennaio 2022 e ...

Ambiente da ascoltare: sei podcast per capire il cambiamento climatico Dalle voci che raccontano le politiche internazionali alle puntate contro lo spreco alimentare, fino alle avventure degli esploratori: aprite le orecchie, si parla di ambiente ...

... La seconda call è a cura di, di rilevanza Europea e ha l'obiettivo di massimizzare l'impatto sociale, economico e ambientale di idee e consorzi innovativi sempre nell'ambito. "La ...Si avvia alla conclusione il primo anno di attività di, l'organismo che ha incaricato Impact Hub Siracusa di svolgere il ruolo di Hub Italiano per il triennio 2021 - 2023, insieme all'Università degli studi di Bari Aldo Moro che lo ha ...Due bandi per il settore agroalimentare dedicati a idee green e innovative che premiano la produzione di energia. Un’opportunità per gli imprenditori del settore da cogliere entro il 15 gennaio 2022 e ...Dalle voci che raccontano le politiche internazionali alle puntate contro lo spreco alimentare, fino alle avventure degli esploratori: aprite le orecchie, si parla di ambiente ...