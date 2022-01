Dopo Onana l’Inter punta Ginter: prossime settimane decisive (Di martedì 4 gennaio 2022) Matthias Ginter obiettivo dell’Inter Giornata importante quella odierna per l’Inter che ha praticamente chiuso per l’arrivo di Onana da parametro zero a luglio. Il prossimo obiettivo dei nerazzurri è un altro parametro zero, ovvero il difensore tedesco Matthias Ginter in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach: decisive saranno le prossime settimane. “l’Inter ha agito senza indugiare, provando a battere la concorrenza di colossi come Bayern, Barcellona e Chelsea con una proposta immediata e allettante tanto dal punto di vista economico quanto da quello sportivo. Se ne saprà di più nelle prossime due-tre settimane”. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Matthiasobiettivo delGiornata importante quella odierna perche ha praticamente chiuso per l’arrivo dida parametro zero a luglio. Il prossimo obiettivo dei nerazzurri è un altro parametro zero, ovvero il difensore tedesco Matthiasin scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach:saranno le. “ha agito senza indugiare, provando a battere la concorrenza di colossi come Bayern, Barcellona e Chelsea con una proposta immediata e allettante tanto dal punto di vista economico quanto da quello sportivo. Se ne saprà di più nelledue-tre”. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

sportli26181512 : Inter-Onana, ci siamo!: L'Inter e André Onana sono sempre più vicini. Dopo aver mandato una mail ufficiale all'Ajax… - Inter_Beneamata : RT @MarcoAstori_: #Onana lascia il Coni dopo le visite mediche @fcin1908it - StaffBauscia : Quale futuro per Handanovic dopo l’arrivo di Onana? - Profilo3Marco : RT @repubblica: Mercato: Berardi o Antony a Napoli per il dopo Insigne. Onana è il futuro dell'Inter in porta [di Giulio Cardone ed Enrico… - kingross0 : @AJG_Official Spero che Marotta qualche errorino lo faccia anche all’Inter, anche se sta prendendo Onana (25 anni)… -