Camerota, muore a 60anni per Covid: era no vax (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Era un no vax, Aniello Stanziola, l'uomo di 60 anni, compiuti il 2 gennaio scorso, deceduto ieri al Covid Hospital di Agropoli dove era intubato da una settimana. Aveva rifiutato di vaccinarsi. Al momento la moglie ed il figlio maschio sono positivi in isolamento domiciliare. Il funerale si terrà domani mattina, ore 10.30, al cimitero di Centola. A dare la notizia il comune di Camerota che al momento registra 58 positivi sul territorio comunale: 35 a Marina di Camerota, 3 a Camerota, 11 nella frazione Lentiscosa, 6 a Licusati e tre residenti ma domiciliati in altri comuni. Oltre 11mila intanto le dosi di vaccino somministrate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

