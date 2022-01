(Di martedì 4 gennaio 2022) Lorenzolascerà ila parametro zero nel prossimoestivo. Firmerà un ricco contratto di cinque anni con i canadesi

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | #Insigne sempre più vicino al #Toronto: le ultime - Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - infoitsport : Calciomercato Napoli – Insigne al Toronto FC, annuncio entro lunedì - vivodijuvee : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport #SkyCalciome… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Entro lunedì arriverà anche l'annuncio ufficiale, con Insigne che giocherà la seconda parte di stagione con la maglia delprima di trasferirsi in Canada a partire dal primo di luglio: ...SOGNI - Giunta ormai ad un passo dal concretizzare la missione di portare oltreoceano il capitano delLorenzo Insigne, la franchigia canadese sta tentando di fare lo stesso anche con il ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gigi Maifredi, allenatore: “Insigne? Spero che resti fino a giugno, ha un attaccamento tale che non credo penserà ad altro.È iniziato il calciomercato e la Lazio, così come gli altri club, sta cercando di portare avanti i propri affari sia dal punto di vista delle entrate sia da quello delle uscite.