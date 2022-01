Bilancio Polfer | nel 2021 in Campania 77 minori ritrovati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Poco meno di 300mila (287.942) persone controllate, con un aumento del 10% rispetto al 2020, frutto delle attività anti “Covid”: è questo ildei controlli della Polizia Ferroviaria per lanell’anno appena trascorso, che ha fatto registrare anche 105 arrestati e 531 indagati. Numerosi inoltre i sequestri di armi (ventuno in totale, ovvero tre da fuoco, quindici da taglio e tre improprie) nonché di droga (150 grammi circa di cocaina, quasi 200 grammi di hashish ed eroina). Nelsono state impiegate 13.654 pattuglie in stazione e 2.059 a bordo treno, e sono stati controllati complessivamente 3.782 convogli ferroviari; oltre mille (1022) i servizi antiborseggio predisposti dallain abiti civili, sia negli scali che sui treni. Di rilievo il dato delle 78 ...