Atp Cup, vince il doppio azzurro Sinner-Berrettini, Italia-Francia 3-0 (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo le due vittorie nei singolari, Jannik Sinner e Matteo Berrettini si aggiudicano in coppia anche il doppio e fissano sul 3-0 il punteggio tra Italia e Francia nella seconda giornata della Atp Cup in... Leggi su feedpress.me (Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo le due vittorie nei singolari, Jannike Matteosi aggiudicano in coppia anche ile fissano sul 3-0 il punteggio tranella seconda giornata della Atp Cup in...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - Gazzetta_it : Atp Cup, grande riscatto Italia: 3-0 alla Francia. Ma per la semifinale non basta (ancora) #tennis - Agenzia_Italia : Riscatto dell'Italtennis all'Atp Cup. Berrettini e Sinner stendono la Francia - LaNotifica : Riscatto azzurri nell’Atp Cup, Italia-Francia 3-0 - infoitsport : ATP Cup, Sinner doma Rinderknech e porta l'Italia in vantaggio -