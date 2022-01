Torre del Greco, bimbo morto ucciso dalla mamma: cosa è accaduto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il dramma di Torre del Greco, il bimbo trovato morto in mare è stato ucciso dalla mamma: cosa è accaduto, la ricostruzione dei fatti. C’è una svolta sconcertante nel caso del bambino di due anni trovato morto annegato in mare nella zona del lido La scala, a ridosso dell’area portuale, a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La Procura di Torre Annunziata ha emesso un decreto di fermo per la mamma del bimbo. Il ritrovamento era avvenuto ieri sera, ma ecco cosa sappiamo. Secondo quanto è emerso in queste ore, alcune persone presenti sul posto avevano notato in acqua il bambino, che non aveva ancora ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il dramma didel, iltrovatoin mare è stato, la ricostruzione dei fatti. C’è una svolta sconcertante nel caso del bambino di due anni trovatoannegato in mare nella zona del lido La scala, a ridosso dell’area portuale, adel, in provincia di Napoli. La Procura diAnnunziata ha emesso un decreto di fermo per ladel. Il ritrovamento era avvenuto ieri sera, ma eccosappiamo. Secondo quanto è emerso in queste ore, alcune persone presenti sul posto avevano notato in acqua il bambino, che non aveva ancora ...

