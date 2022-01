Torre del Greco | bimbo di due anni annega in mare | era con la madre

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tragedia adeldove undi dueto in. Al momento dell’episodio era in compagnia della: le indagini. I carabinieri provano a ricostruire quanto accaduto (Immagine di repertorio)Adelundi due, di cui ancora non sono state rese note le generalità, èto a. Il tragico episodio che ha sconvolto il comune in provincia di Napoli si è verificato durante le ore serali della domenica due gennaio. Secondo le prime indiscrezioni erano le 22:30, quando il bambino si trovava insieme allain località La Scala sul. Ma la dinamica di quanto accaduto è ancora poco ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Agenzia_Ansa : È la madre del bambino di due anni e mezzo recuperato privo di vita nelle acque del mare prospiciente località La S… - StabiaChannel : #Cronaca #Torre del Greco - Bimbo di 2 anni muore annegato, indagini dei carabinieri LEGGI LA NEWS:… - fabbri333 : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stato nota… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre del

Un bambino di due anni è morto aGreco , nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinieri indagano su quanto accaduto ieri dopo le 22 all'altezza della spiaggia in località La scala , dove, secondo quanto ...Un bambino di 2 anni è morto, annegato in mare, aGreco. E' accaduto ieri sera, intorno alle 22.30, in via Calastro, località Scala. Il piccolo era in compagnia della madre. Ancora da accertare l'esatta dinamica di quanto avvenuto. I ...Tragedia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella tarda serata di domenica un bambino di due anni è morto annegato in mare. La disgrazia è avvenuta nei pressi della Scala, a ridosso ...Un bambino di due anni è morto, intorno alle 22.30 di domenica. Annegato in mare, a Torre del Greco. Secondo testimoni la mamma, che vive a Torre del Greco, avrebbe tentato di suicidarsi col bimbo. La ...