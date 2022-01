Soleil e Lulù: lo scontro per il potere è servito (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tra Soleil e Lulù ieri è andata in scena una grande litigata per il cibo, grande oggetto della discordia nella casa. Ma di fondo c’è altro: infatti Lulù Selassié è l’unica che non ha paura di confrontarsi anche duramente con Soleil Sorge in questo Grande Fratello Vip 6, probabilmente forte anche del fandom che ha alle spalle per via della sua storia con Manuel Bortuzzo. Il tartufo conteso La princess accende la miccia chiedendo ai suoi coinquilini che fine avesse fatto il tartufo che era stato portato. Alla domanda nessuno sa rispondere perché a quanto pare non ricordano minimamente che fine abbia fatto il fungo. La Selassié incalza sempre più: “Il tartufo è sparito, qualcuno se l’è intascato. Per principio, questa roba non va bene. Se avessi nascosto io qualcosa, sai che succedeva qua?“ Poco distante ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Traieri è andata in scena una grande litigata per il cibo, grande oggetto della discordia nella casa. Ma di fondo c’è altro: infattiSelassié è l’unica che non ha paura di confrontarsi anche duramente conSorge in questo Grande Fratello Vip 6, probabilmente forte anche del fandom che ha alle spalle per via della sua storia con Manuel Bortuzzo. Il tartufo conteso La princess accende la miccia chiedendo ai suoi coinquilini che fine avesse fatto il tartufo che era stato portato. Alla domanda nessuno sa rispondere perché a quanto pare non ricordano minimamente che fine abbia fatto il fungo. La Selassié incalza sempre più: “Il tartufo è sparito, qualcuno se l’è intascato. Per principio, questa roba non va bene. Se avessi nascosto io qualcosa, sai che succedeva qua?“ Poco distante ...

