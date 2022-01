Nella reunion di Harry Potter i produttori confondono la foto di Emma Watson con un’altra attrice (Di lunedì 3 gennaio 2022) A volte l’emozione gioca brutti scherzi e anche i produttori della reunion di Harry Potter hanno commesso uno scivolone, prontamente notato dai fan. In occasione dell’attesissima reunion, arrivata anche in Italia grazie a NOW l’1 gennaio 2022, tutti quelli cresciuti con il mondo magico di Hogwarts hanno potuto ritrovare quel pizzico di magia. L’evento, tanto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 gennaio 2022) A volte l’emozione gioca brutti scherzi e anche idelladihanno commesso uno scivolone, prontamente notato dai fan. In occasione dell’attesissima, arrivata anche in Italia grazie a NOW l’1 gennaio 2022, tutti quelli cresciuti con il mondo magico di Hogwarts hanno potuto ritrovare quel pizzico di magia. L’evento, tanto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

