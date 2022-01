Milan | Ibrahimovic scelto come testimonial di ‘Sky Wifi’ | News

Advertising

LucaDColella : RT @PianetaMilan: @acmilan , @Ibra_official scelto come testimonial di #Sky Wifi | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic https:… - gilnar76 : Sky Wifi: Ibrahimovic nuovo testimonial d’eccezione #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Ibrahimovic testimone di #SkyWifi - CalcioPillole : Sorride Stefano Pioli: l'infermeria del #Milan sembra svuotarsi. #Ibrahimovic, Leao e Rebic si sono alleanti parzia… - PianetaMilan : @acmilan , @Ibra_official scelto come testimonial di #Sky Wifi | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport

...Nel frattempo la squadra continua ad allenarsi con, Leao e Rebic che dopo una prima parte di seduta con il gruppo, hanno terminato l'allenamento con del lavoro personalizzato. "AC...MILANO - La fibra forte come Ibra " è questo il claim della campagna on air da oggi di Sky Wifi , che inizia il 2022 con un nuovo testimonial d'eccezione: Zlatan. Dopo aver dato prova delle sue performance eccellenti negli ultimi spot, la fibra ultraveloce di Sky Wifi, ottimizzata per lo streaming e che crea nelle case un ecosistema personalizzato ...La redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, con cui si è parlato di calciomercato. Detto che in difesa il Milan ha bisogno di un ...Il noto esperto e opinionista di mercato Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di MilanNews.it delle possibili trattative del Milan ...