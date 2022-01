Lukaku, che autogol. Biasin: "Chelsea e Inter, tutti inc***i. E se Antonio Conte..." (Di lunedì 3 gennaio 2022) C'è stata questa video-confessione di Romelone Lukaku a Sky. Un colossale scoop. Roba dell'altro giorno, tra l'altro. Ci torniamo perché a 48 ore dallo "sfogo lukakesco" abbiamo finalmente capito quale sia la logica sottesa dietro a siffatto e apparente, autogol-mediatico: nessuna. Con le dichiarazioni dell'altro giorno, l'attaccante del Chelsea, pagato 115 milioni solo 5 mesi fa, ha in un sol colpo: fatto incazzare la totalità dei tifosi Blues e, soprattutto, l'allenatore Thomas Tuchel; fatto incazzare (ma anche godere, va detto) la quasi totalità dei tifosi dell'Inter; messo una in fila all'altra una serie di considerazioni che più le vai a leggere più ti rendi conto di quanto siano controproducenti. E voi direte: «Forse sta usando l'Inter per andare alla corte del suo "papà sportivo" ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) C'è stata questa video-confessione di Romelonea Sky. Un colossale scoop. Roba dell'altro giorno, tra l'altro. Ci torniamo perché a 48 ore dallo "sfogo lukakesco" abbiamo finalmente capito quale sia la logica sottesa dietro a siffatto e apparente,-mediatico: nessuna. Con le dichiarazioni dell'altro giorno, l'attaccante del, pagato 115 milioni solo 5 mesi fa, ha in un sol colpo: fatto incazzare la totalità dei tifosi Blues e, soprattutto, l'allenatore Thomas Tuchel; fatto incazzare (ma anche godere, va detto) la quasi totalità dei tifosi dell'; messo una in fila all'altra una serie di considerazioni che più le vai a leggere più ti rendi conto di quanto siano controproducenti. E voi direte: «Forse sta usando l'per andare alla corte del suo "papà sportivo" ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - FBiasin : #Lukaku escluso da #ChelseaLiverpool. È il minimo che potesse capitare ed è anche un grande esempio per tutti quei… - GoalItalia : ?? 'Non è consapevole di ciò che ha detto' Di Canio durissimo con Lukaku ?? - AtroxhBG9 : @maxpix69 @DomenCutrupi @MassiDL273 @marifcinter Quel coglione ( e forse anche tu ) sarebbe capace di dire che muri… - surfasport : ?????????????? DI CANIO CRITICA DURAMENTE LUKAKU ?? Non è la prima volta che Paolo #DiCanio attacca duramente #Lukaku, ma n… -