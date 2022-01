Icardi-Juventus, la trattativa avanza con Wanda sullo sfondo (Di lunedì 3 gennaio 2022) C’è un uomo solo al comando nell’ipotetica gara del calciomercato italiano: Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter, da tre anni al Paris Saint Germain, è finito del mirino della Juventus alla ricerca disperata di una punta per cercare la rincorsa alla zona Champions League. Per portare a termine una trattativa di mercato servono però diverse cose, diversi incastri tra chi compra, chi vende ed il giocatore in questione. Da questo punto di vista la situazione è piuttosto favorevole per i bianconeri. Icardi infatti da tempo non è più un giocatore determinante e centrale per il Psg delle stelle Mbappe, Messi, Neymar e, soprattutto da anni sta facendo l’occhiolino ai bianconeri. La sua voglia di tornare in Italia è arcinota e alla Juve potrebbe trovare il trampolino giusto per riconquistare la ribalta e vendicarsi anche ... Leggi su panorama (Di lunedì 3 gennaio 2022) C’è un uomo solo al comando nell’ipotetica gara del calciomercato italiano: Mauro. L’ex attaccante dell’Inter, da tre anni al Paris Saint Germain, è finito del mirino dellaalla ricerca disperata di una punta per cercare la rincorsa alla zona Champions League. Per portare a termine unadi mercato servono però diverse cose, diversi incastri tra chi compra, chi vende ed il giocatore in questione. Da questo punto di vista la situazione è piuttosto favorevole per i bianconeri.infatti da tempo non è più un giocatore determinante e centrale per il Psg delle stelle Mbappe, Messi, Neymar e, soprattutto da anni sta facendo l’occhiolino ai bianconeri. La sua voglia di tornare in Italia è arcinota e alla Juve potrebbe trovare il trampolino giusto per riconquistare la ribalta e vendicarsi anche ...

