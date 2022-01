I botti di Capodanno spaventano animali o disabili? E chissenefrega! (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini Che ridere che fanno questi cosini cilindrici che lanci a terra e fanno “pum”. Pazzesco. E diciamo la verità: chissenefrega degli amici a quattro zampe degli altri. Sono amici loro e se la vedano loro. Io ho due cani e tre gatti che piangono, si nascondono, soffrono un po’ e poi basta. Ma poi, di base, è Capodanno! Sono due anni che non possiamo fare praticamente nulla di divertente e quindi lasciateci almeno uscire in strada a fare casino. Pum! Vi dà fastidio? Siete così sfigati che il vostro primo pensiero dell’anno è lamentarvi di noi sui social? Davvero? E allora… Pum! Pum! Pum! Apposta! Ma la cosa più ridicola è che c’è gente che si lamenta non solo per i cani, ma anche perché sostiene che i botti diano fastidio anche a certe persone. “Ho un figlio disabile che si spaventa, ha delle fortissime crisi e dobbiamo cercare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Alessandro Pezzini Che ridere che fanno questi cosini cilindrici che lanci a terra e fanno “pum”. Pazzesco. E diciamo la verità: chissenefrega degli amici a quattro zampe degli altri. Sono amici loro e se la vedano loro. Io ho due cani e tre gatti che piangono, si nascondono, soffrono un po’ e poi basta. Ma poi, di base, è! Sono due anni che non possiamo fare praticamente nulla di divertente e quindi lasciateci almeno uscire in strada a fare casino. Pum! Vi dà fastidio? Siete così sfigati che il vostro primo pensiero dell’anno è lamentarvi di noi sui social? Davvero? E allora… Pum! Pum! Pum! Apposta! Ma la cosa più ridicola è che c’è gente che si lamenta non solo per i cani, ma anche perché sostiene che idiano fastidio anche a certe persone. “Ho un figlio disabile che si spaventa, ha delle fortissime crisi e dobbiamo cercare di ...

Adnkronos : #Capodanno 2022, primi dati Aidaa: 'Morti almeno 400 tra cani e gatti per i botti'. - ciropellegrino : #Napoli , ferito al petto da proiettile vagante mentre era fuori casa a fumare una sigaretta. Probabile colpo di pi… - fattoquotidiano : Capodanno, nessun morto per i botti. A Napoli un ferito per proiettile vagante. 558 interventi dei vigili del fuoco… - marrkino : RT @ilfattoblog: 'I botti di #Capodanno spaventano animali o disabili? E chissenefrega!' - noturdecision : RT @Luca_15_5: Questo povero cucciolo per il terrore dei botti di capodanno si è rifugiato in un cortile per trovare riparo Purtroppo lune… -