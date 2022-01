Gf Vip, le offese di Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi a Sophie Codegoni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi stanno legando molto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e la loro complicità è sempre più evidente. I due però, oltre alle chiacchiere tra amici, si sono lasciati andare a considerazioni certamente poco felici e gentili nei confronti delle concorrenti donne. In particolare, hanno utilizzato parole irrispettose nei confronti di Sophie Codegoni. Vi raccomandiamo... GF vip: il cibo scarseggia e fra i concorrenti scoppiano liti (per un uovo) L’ex tronista di Uomini e Donne, che in una prima fase del reality show primo era stata molto vicina all’imprenditore napoletano e che ultimamente ha avuto una certa intimità con l’ex tentatore di Temptation Island. Il primo a entrare ... Leggi su diredonna (Di lunedì 3 gennaio 2022)stanno legando molto all’interno della casa del Grande Fratello Vip e la loro complicità è sempre più evidente. I due però, oltre alle chiacchiere tra amici, si sono lasciati andare a considerazioni certamente poco felici e gentili nei confronti delle concorrenti donne. In particolare, hanno utilizzato parole irrispettose nei confronti di. Vi raccomandiamo... GF vip: il cibo scarseggia e fra i concorrenti scoppiano liti (per un uovo) L’ex tronista di Uomini e Donne, che in una prima fase del reality show primo era stata molto vicina all’imprenditore napoletano e che ultimamente ha avuto una certa intimità con l’ex tentatore di Temptation Island. Il primo a entrare ...

