Firenze | anziano 82enne muore investito da camion rifiuti

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tutto, spiega il Comune, è accaduto in viale Petrarca all'altezza di piazza Tasso. Intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco oltre ai mezzi del 118 L'articolo proviene daPost.

E' arrivata un'ambulanza della Misericordia diinsieme a un mezzo dei vigili del fuoco del comando di, che ha avuto funzione di supporto ai soccorsi. Le condizioni dell'sono ...Un uomo di 82 anni è morto oggi a, poco prima delle 13, dopo essere stato investito da un mezzo compattatore di Alia, l'azienda che si occupa della raccola di rifiuti. Tutto, spiega il Comune, è accaduto in viale Petrarca all'...Tutto, spiega il Comune, è accaduto in viale Petrarca all'altezza di piazza Tasso. Intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco oltre ai mezzi del 118 firenze, investito, anziano, camion ...Un video della Fap Acli (Federazione anziani e pensionati) di Firenze girato in occasione della visita al Museo del Calcio di Coverciano ...