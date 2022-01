Cresce la paura dei contagi | ma nessuno slittamento nel rientro a scuola

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Non ci saràper il ritorno a: gli studenti rientreranno in classe tra il 7 e il 10 gennaio, come previsto. La quarta ondata della pandemia non accenna a indebolirsi, ma il ...

Advertising

GaeBrancaccio : T. I. piene di pazienti che non vogliono essere curate,per paura che gli iniettano qualcosa che pregiudica la salut… - Mche10024327 : Il regime di Mario Draghi ha paura soprattutto di una cosa. Ha paura perché l'opposizione da sparuta minoranza che… - MarcusW73217404 : @cresce_m Il mio mi costringe a pagare le analisi del sangue per le quali ho l'esenzione perché ha paura che l'usl… - barrymansixty1 : @SilvestriMd Avevi paura che se ne sarebbe andato, fuggendo dalla stupidità a gambe levate. Se dopo tutto questo in… - matteovibez : mio padre ha la febbre e la paura di rimanere qui cresce -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce paura

TGCOM

il contagio tra i giovanissimi - Preoccupano al momento i dati che riguardano i casi di positività tra i più piccoli, quella fascia d'età, cioè, che per ultima ha cominciato il ciclo vaccinale.Sul fronte pandemico Omicron dilaga come niente prima d'ora, eppure non fa tanta, se è vero ... Anche il tasso del Btp 10 anni sale a +1,19, ma il Bunda - 0,13% e lo spread si tinge di ...Paura dei contagi, ma non slitta il rientro a scuola. Verso super Green pass per il lavoro. Atteso il Cdm di mercoledì ROMA, 03 GEN - Nessuno slittamento, gli studenti italiani torneranno a scuola ...No allo sfruttamente delle miniere di litio. Proteste ecologiste e blocchi stradali, in Serbia, contro il governo e la società Rio Tinto View on euronews ...