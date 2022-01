Covid, Zaia: “In Veneto i medici non ce la fanno più. In terapia intensiva sono ricoverati quasi solo non vaccinati” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “I medici non ce la fanno più. Mi dicono che stanno ricoverando solo non vaccinati. Questi sono i dati. L’80% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati”, A dirlo, in conferenza stampa, è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Almeno due settimane le faremo in giallo”, ha aggiunto, analizzando i dati della sua regione. “L’incidenza attuale è di 821 su 100 mila residenti, l’Rt è 1,19. L’occupazione in area non critica e al 19,5%, rispetto a un target del 30% per il passaggio a zona arancio, nelle terapie intensive è al 18,6% rispetto al 20%. Siamo appesi – ha concluso – al dato dell’area medica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Inon ce lapiù. Mi dicono che stanno ricoverandonon. Questii dati. L’80% deiinnon”, A dirlo, in conferenza stampa, è stato il presidente della Regione, Luca. “Almeno due settimane le faremo in giallo”, ha aggiunto, analizzando i dati della sua regione. “L’incidenza attuale è di 821 su 100 mila residenti, l’Rt è 1,19. L’occupazione in area non critica e al 19,5%, rispetto a un target del 30% per il passaggio a zona arancio, nelle terapie intensive è al 18,6% rispetto al 20%. Siamo appesi – ha concluso – al dato dell’area medica”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

