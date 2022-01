Covid, Pregliasco: “Nuova stretta indispensabile” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “C’è un aumento” dei contagi Covid e si vede quotidianamente in corsia. A confermarlo è il virologo Fabrizio Pregliasco il quale ritiene “indispensabile” una Nuova stretta da parte del Governo. “C’è stata troppa larghezza e allargamento – dice all’Adnkronos Salute il docente della Statale di Milano – per questo sono necessarie una serie di strette per convivere” con il virus “e continuare a lavorare. Il punto è trovare l’equilibrio fra le esigenze economiche, sanitarie e la libertà dei cittadini”. Io penso – ribadisce Pregliasco – che purtroppo elementi stringenti debbano essere presi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 3 gennaio 2022) “C’è un aumento” dei contagie si vede quotidianamente in corsia. A confermarlo è il virologo Fabrizioil quale ritiene “” unada parte del Governo. “C’è stata troppa larghezza e allargamento – dice all’Adnkronos Salute il docente della Statale di Milano – per questo sono necessarie una serie di strette per convivere” con il virus “e continuare a lavorare. Il punto è trovare l’equilibrio fra le esigenze economiche, sanitarie e la libertà dei cittadini”. Io penso – ribadisce– che purtroppo elementi stringenti debbano essere presi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

