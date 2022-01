Bianco d’inverno: idee di look (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Bianco è un colore meraviglioso d’inverno: spesso non lo si indossa perché lo si associa erroneamente solo all’estate. Al contrario, invece, il Bianco è bellissimo anche nei mesi più freddi, anche in versione total look, perché aggiunge un tocco molto raffinato e chic! Giacca ThinkB2, borsa Le Pandorine, T-shirt Alessandro Enriquez look total white invernali: casual Maglia tricot e pantalone ampio, dal cropped al palazzo: ecco un binomio che in versione total white funziona benissimo! personalmente mi piace anche l’idea di aggiungere una camicia bianca, per rendere l’insieme più sofisticato. Se volete aggiungere un tocco di colore, fatelo con gli accessori: una borsa spiritosa, oppure un paio di scarpe bicolore. Non dimenticate che anche il make up gioca la sua parte: rossetto o smalto rosso sono ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilè un colore meraviglioso: spesso non lo si indossa perché lo si associa erroneamente solo all’estate. Al contrario, invece, ilè bellissimo anche nei mesi più freddi, anche in versione total, perché aggiunge un tocco molto raffinato e chic! Giacca ThinkB2, borsa Le Pandorine, T-shirt Alessandro Enriqueztotal white invernali: casual Maglia tricot e pantalone ampio, dal cropped al palazzo: ecco un binomio che in versione total white funziona benissimo! personalmente mi piace anche l’idea di aggiungere una camicia bianca, per rendere l’insieme più sofisticato. Se volete aggiungere un tocco di colore, fatelo con gli accessori: una borsa spiritosa, oppure un paio di scarpe bicolore. Non dimenticate che anche il make up gioca la sua parte: rossetto o smalto rosso sono ...

Advertising

Aurora68934704 : RT @PersempreNadia: Il ?? d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla ?? , e verso l'interno qualche ??? dal cielo che si butta giù,… - BalducciDaniel1 : RT @PersempreNadia: Il ?? d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla ?? , e verso l'interno qualche ??? dal cielo che si butta giù,… - PersempreNadia : Il ?? d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla ?? , e verso l'interno qualche ??? dal cielo che si butta g… - bibliotecheMO : Mercoledì 5 gennaio alle ore 17 vi aspettiamo alla Biblioteca Delfini per lo spettacolo In un paese tutto bianco. R… - arrigocabai : Il mare d’inverno è come un film in bianco e nero -

Ultime Notizie dalla rete : Bianco d’inverno Le valli più belle d’Italia da visitare in inverno e non solo Investire Oggi