Attacco terroristico al confine tra Kenya e Somalia: sei morti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sei persone sono state uccise e diverse case sono state date alle fiamme in un Attacco nella regione costiera di Lamu in Kenya, al confine con la Somalia. Lo ha detto un funzionario del governo locale,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sei persone sono state uccise e diverse case sono state date alle fiamme in unnella regione costiera di Lamu in, alcon la. Lo ha detto un funzionario del governo locale,...

Advertising

giorgiogaias : RT @MediasetTgcom24: Attacco terroristico al confine tra Kenya e Somalia: sei morti #kenya - MediasetTgcom24 : Attacco terroristico al confine tra Kenya e Somalia: sei morti #kenya - cjmimun : Sei persone sono state uccise e diverse case sono state date alle fiamme in un attacco oggi nella regione costiera… - CiroNoEuro : RT @DegliGiulietta: @laterizio98 @JohnPiano6 la paura di morire per un virus è molto più capillare, solida ed efficace della paura di morir… - lonewolf8719 : RT @DegliGiulietta: @laterizio98 @JohnPiano6 la paura di morire per un virus è molto più capillare, solida ed efficace della paura di morir… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco terroristico Attacco terroristico al confine tra Kenya e Somalia: sei morti ...in un attacco nella regione costiera di Lamu in Kenya, al confine con la Somalia. Lo ha detto un funzionario del governo locale, precisando che dietro l'attentato ci sarebbe il gruppo terroristico di ...

Sicurezza: Siria, cinque morti e 20 feriti in attacco Stato islamico Damasco, 03 gen 08:17 - Lo Stato islamico (Is) ha condotto un attacco terroristico, tramite il lancio di un razzo, contro l'esercito siriano governativo, causando...

Sicurezza: Siria, cinque morti e 20 feriti in attacco Stato islamico Agenzia Nova Attacco terroristico al confine tra Kenya e Somalia: sei morti Sei persone sono state uccise e diverse case sono state date alle fiamme in un attacco nella regione costiera di Lamu in Kenya, al confine con la Somalia. Lo ha detto un funzionario del governo locale ...

( la nota)- Il significato di una iniziativa utile Lunedi’ 27 dicembre si e’ tenuta una manifestazione al cinema Pacifico, annunciata su “il Germe” del 23 dicembre 2021.In questa lodevole e iniziale manifestazione, accanto agli interventi di giovani c ...

...in unnella regione costiera di Lamu in Kenya, al confine con la Somalia. Lo ha detto un funzionario del governo locale, precisando che dietro l'attentato ci sarebbe il gruppodi ...Damasco, 03 gen 08:17 - Lo Stato islamico (Is) ha condotto un, tramite il lancio di un razzo, contro l'esercito siriano governativo, causando...Sei persone sono state uccise e diverse case sono state date alle fiamme in un attacco nella regione costiera di Lamu in Kenya, al confine con la Somalia. Lo ha detto un funzionario del governo locale ...Lunedi’ 27 dicembre si e’ tenuta una manifestazione al cinema Pacifico, annunciata su “il Germe” del 23 dicembre 2021.In questa lodevole e iniziale manifestazione, accanto agli interventi di giovani c ...