Air Italy definitivamente a terra | partite le 1 322 lettere di licenziamento

Advertising

Agenzia_Ansa : A 48 ore dalla scadenza della cassa integrazione, che non è stata prorogata, arrivano le prime lettere di licenziam… - MediasetTgcom24 : Crisi Air Italy, arrivano le prime lettere di licenziamento #airitaly - Tg3web : Il 2022 si apre nel peggiore dei modi per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. Dopo la mancata proroga della cassa… - boccininocisl : RT @FitCisl: Purtroppo il momento che temevamo e che abbiamo cercato di scongiurare fino alla fine è arrivato, le lettere di licenziamento… - tranellio : RT @Virus1979C: Air Italy, prime lettere di licenziamento.1.322 senza lavoro e senza cig per scelta dell’azienda controllata dall’Aga Khan… -

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy

Inizio d'anno orribile per i dipendenti di. Sono partite , infatti, le lettere di licenziamento agli oltre 1.300 lavoratori della compagnia aerea a terra ormai dall'inizio del 2020. Le missive sono firmate dai due liquidatori, ...Olbia . Dopo l'invio delle prime lettere di licenziamento collettivo per i 1.322 dipendenti diil segretario della Uiltrasporti Sardegna William Zonca ha dichiarato: 'Chiediamo un'immediata azione del Governo che metta in campo un sistema di tutela e permetta ai dipendenti di essere ...“Chiediamo un’immediata azione del Governo che metta in campo un sistema di tutela e permetta ai dipendenti di essere reinseriti nel mondo del lavoro in un settore che speriamo veda una ripresa prima ...Scopriamo le anticipazioni italiane della soap opera turca Love is in the air: Serkan scopre che la Art Life sta fallendo!