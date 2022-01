Abraham, piccolo incidente con la Porsche: cosa è successo (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA - Dal tampone al tamponamento. Disavventura per Tammy Abraham che questa mattina ha avuto un piccolo incidente nei pressi del centro commerciale Euroma2: tamponamento leggero tra la sua Porsche ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA - Dal tampone al tamponamento. Disavventura per Tammyche questa mattina ha avuto unnei pressi del centro commerciale Euroma2: tamponamento leggero tra la sua...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? Piccolo problema per #Abraham ?? Il centravanti giallorosso si è ritrovato coinvolto in un incidente stradale ??… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #Abraham coinvolto in un piccolo incidente stradale: ecco cosa è successo - romanewseu : Roma, piccolo incidente stradale per #Abraham: cos'è successo - calciomercatoit : ?? #Abraham coinvolto in un piccolo incidente stradale: ecco cosa è successo - sportli26181512 : Abraham, piccolo incidente con la Porsche: cosa è successo: Disavventura per il centravanti inglese che sta bene ed… -