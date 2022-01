Tuanzebe, scelta la data delle visite mediche! (Di domenica 2 gennaio 2022) Luciano Spalletti avrà il tanto desiderato difensore centrale. Con la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa e la cessione di Manolas all’Olympiakos i centrali rimasti in rosa erano solo Juan Jesus e Rrahmani. Era importante chiudere ad inizio mercato il colpo in difesa, e Giuntoli ha risposto presente. Giuntoli Napoli Tuanzebe Arriverà, in prestito per 500 mila euro, Axel Tuanzebe dal Manchester United. Secondo Tuttomercatoweb.com sono già state fissate le visite mediche. Dovrebbero svolgersi nella giornata di martedì, così da far arrivare l’ufficialità entro 48 ore. Il difensore non sarà comunque arruolabile in vista del match di domenica contro la Juventus, a causa di problemi burocratici. Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) Luciano Spalletti avrà il tanto desiderato difensore centrale. Con la partenza di Koulibaly per la Coppa d’Africa e la cessione di Manolas all’Olympiakos i centrali rimasti in rosa erano solo Juan Jesus e Rrahmani. Era importante chiudere ad inizio mercato il colpo in difesa, e Giuntoli ha risposto presente. Giuntoli NapoliArriverà, in prestito per 500 mila euro, Axeldal Manchester United. Secondo Tuttomercatoweb.com sono già state fissate lemediche. Dovrebbero svolgersi nella giornata di martedì, così da far arrivare l’ufficialità entro 48 ore. Il difensore non sarà comunque arruolabile in vista del match di domenica contro la Juventus, a causa di problemi burocratici.

