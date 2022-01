Ravenna, bimbi maltrattati all’asilo: le tre ex maestre condannate a risarcire il Comune per 70 mila euro (Di domenica 2 gennaio 2022) Prima di tutto la sofferenza inferta a famiglie e bambini. Poi, il danno d’immagine al Comune. Questo l’epilogo della brutta storia di maltrattamenti all’asilo: il Tribunale di Ravenna ha condannato con sentenza civile le tre ex maestre al pagamento di 70 mila euro all’amministrazione comunale. Le ex insegnanti sono ritenute responsabili di maltrattamenti verso diversi bambini avvenuti all’asilo comunale Mazzanti. Si tratta dell’allora coordinatrice e di due educatrici ausiliarie, condannate a rimborsare all’amministrazione locale 30mila euro per il danno non patrimoniale e altri 40mila per quello patrimoniale. “È stato riconosciuto il danno d’immagine per una vicenda che ha screditato la reputazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Prima di tutto la sofferenza inferta a famiglie e bambini. Poi, il danno d’immagine al. Questo l’epilogo della brutta storia di maltrattamenti: il Tribunale diha condannato con sentenza civile le tre exal pagamento di 70all’amministrazione comunale. Le ex insegnanti sono ritenute responsabili di maltrattamenti verso diversi bambini avvenuticomunale Mazzanti. Si tratta dell’allora coordinatrice e di due educatrici ausiliarie,a rimborsare all’amministrazione locale 30per il danno non patrimoniale e altri 40per quello patrimoniale. “È stato riconosciuto il danno d’immagine per una vicenda che ha screditato la reputazione ...

