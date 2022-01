Partite col piede giusto con la Xiaomi Mi Band 6 NFC, offerta il 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Iniziamo il nuovo anno con una delle offerte Amazon più amate in assoluto, ovvero quella relativa alla Xiaomi Mi Band 6 NFC, vostra al prezzo di 54,77 euro (se abbonati Prime), con reso gratuito e disponibilità immediata (l’articolo vi arriverà a casa il 4 gennaio, nel caso in cui decidiate di ordinarlo entro poche ore). Il prodotto è ‘Amazon’s Choice‘, con spedizione gratuita o consegna presso uno dei punti di ritiro disponibile (vi consigliamo di dare un’occhiata a quello più vicino a casa vostra, onde evitare di raggiungere posti troppo lontani). La Xiaomi Mi Band 6 NFC è venduta e spedita da Amazon, un altro motivo per sceglierla senza pensieri. Il prodotto, lo diciamo per chi non lo conoscesse, vi consentirà di effettuare pagamenti contactless, a patto di avere a disposizione carte di credito, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Iniziamo il nuovo anno con una delle offerte Amazon più amate in assoluto, ovvero quella relativa allaMi6 NFC, vostra al prezzo di 54,77 euro (se abbonati Prime), con reso gratuito e disponibilità immediata (l’articolo vi arriverà a casa il 4, nel caso in cui decidiate di ordinarlo entro poche ore). Il prodotto è ‘Amazon’s Choice‘, con spedizione gratuita o consegna presso uno dei punti di ritiro disponibile (vi consigliamo di dare un’occhiata a quello più vicino a casa vostra, onde evitare di raggiungere posti troppo lontani). LaMi6 NFC è venduta e spedita da Amazon, un altro motivo per sceglierla senza pensieri. Il prodotto, lo diciamo per chi non lo conoscesse, vi consentirà di effettuare pagamenti contactless, a patto di avere a disposizione carte di credito, ...

Advertising

Idar_Bop : @Milan5819 @FrancescoOrdine @LavdoshAgaj Ma vi siete accorti che sta cosa è successa solo da voi col mitico Ibra. S… - mattagianfranco : RT @FabRavezzani: Non perché trasmettiamo in esclusiva le partite del Chelsea, ma la decisione di escludere Lukaku oggi dalla partita col L… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Il rientro di Matteo #Berrettini è stato tutto sommato positivo: non dimentichiamoci che 1) Matteo ha chiuso una stagione… - SAMBLUES7 : RT @FabRavezzani: Non perché trasmettiamo in esclusiva le partite del Chelsea, ma la decisione di escludere Lukaku oggi dalla partita col L… - Sim8k3 : RT @FabRavezzani: Non perché trasmettiamo in esclusiva le partite del Chelsea, ma la decisione di escludere Lukaku oggi dalla partita col L… -