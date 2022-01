Fratelli d’Italia Minturno traccia un bilancio del 2021: “Raggiunti grandi traguardi” (Di domenica 2 gennaio 2022) Minturno – “È stato un anno impegnativo quello che volge al termine per Fratelli d’Italia. A Minturno il partito di Giorgia Meloni ha ottenuto un risultato notevole, risultando il primo partito della coalizione del candidato Pino D’amici, attuale nostro capogruppo in consiglio comunale”. Così in una nota Filomena Falduto Vicecoordinatrice cittadina traccia un bilancio dell’attività di FdI nel 2021. “La pattuglia di Fratelli d’Italia – prosegue Falduto – nell’assise comunale è attualmente composta dall’avv. Pino D’amici e dall’arch. Francesco Larocca, con una percentuale pari all’11%, la qual cosa considerando che le ultime elezioni comunali hanno rappresentato il debutto assoluto del partito di Giorgia Meloni a ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 gennaio 2022)– “È stato un anno impegnativo quello che volge al termine per. Ail partito di Giorgia Meloni ha ottenuto un risultato notevole, risultando il primo partito della coalizione del candidato Pino D’amici, attuale nostro capogruppo in consiglio comunale”. Così in una nota Filomena Falduto Vicecoordinatrice cittadinaundell’attività di FdI nel. “La pattuglia di– prosegue Falduto – nell’assise comunale è attualmente composta dall’avv. Pino D’amici e dall’arch. Francesco Larocca, con una percentuale pari all’11%, la qual cosa considerando che le ultime elezioni comunali hanno rappresentato il debutto assoluto del partito di Giorgia Meloni a ...

