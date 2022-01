Follia del giocatore dello Spezia: la ricostruzione (Di domenica 2 gennaio 2022) Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, si è reso protagonista di una spiacevole vicenda. Difatti il calciatore è stato denunciato per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale e per lesioni nei riguardi di un’altra persona. Stando a quanto riportato da Secolo XIX il calciatore ha avuto un battibecco con la propria ragazza. A difesa della ragazza è intervenuto un giovane marocchino che però è stato steso con un pugno. Successivamente all’arrivo della polizia, il difensore ha respinto una poliziotta piegandole due dita. Jakub Kiwior, SpeziaDunque, davvero una brutta situazione per il difensore che adesso in qualche modo dovrà fare i conti con la giustizia. Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Jakub Kiwior, difensore, si è reso protagonista di una spiacevole vicenda. Difatti il calciatore è stato denunciato per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale e per lesioni nei riguardi di un’altra persona. Stando a quanto riportato da Secolo XIX il calciatore ha avuto un battibecco con la propria ragazza. A difesa della ragazza è intervenuto un giovane marocchino che però è stato steso con un pugno. Successivamente all’arrivo della polizia, il difensore ha respinto una poliziotta piegandole due dita. Jakub Kiwior,Dunque, davvero una brutta situazione per il difensore che adesso in qualche modo dovrà fare i conti con la giustizia.

