Covid, Ricciardi: «Super Green Pass va esteso subito, gennaio sarà complicato» (Di domenica 2 gennaio 2022) Secondo il professor Walter Ricciardi c'è il rischio che si possa vivere un 2022 simile al 2021. Il riferimento è alla possibilità che la situazione Covid possa essere contraddistinta da un andamento simile analogo all'anno appena trascorso con l'emersione di nuove varianti, un sensibile miglioramento estivo e l'eventualità di nuove ondate per il prossimo autunno ed inverno. Ne ha parlato in un'intervista a La Stampa, pubblicata il 2 gennaio, in cui il consigliere del Ministro della Salute e docente di Igiene alla Cattolica di Roma, ha espresso il suo punto di vista rispetto a ciò che andrebbe fatto per affrontare la situazione. Covid, la necessità di vaccinare soprattutto nei paesi poveri Ricciardi ha parlato di «una cosa mai vista» rispetto al fatto che il Covid si è mostrato in ...

