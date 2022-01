CorSport | Insigne al Toronto | l’annuncio è imminente | il trasferimento avverrà a giugno

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lorenzoha deciso di scegliere il. A breve sarà annunciato il. Lo scrive il Corriere dello Sport. “del suoin Canada è. Accordo economico ad un passo, non sembrano esserci più grossi dubbi, a suon di milioni e benefit”. Per il capitano del Napoli ci sarà un contratto di cinque anni da 7,75 milioni di euro bonus compresi più una serie di privilegi come casa, auto e voli privati. I manager delsaranno a Napoli tra martedì e mercoledì. “L’accordo è, il, quando scadrà il contratto col Napoli”. “Perè una questione di giorni, potrebbe anche essere organizzata una ...

Calcio 2021 - 2022 Serie A Squadra Napoli Lorenzosarebbe sempre più vicino al Toronto , in vista della prossima stagione. L'entourage del giocatore avrebbe ormai raggiunto un'intesa con il club che milita in Mls, secondo quanto riferisce il ...Negli ultimi giorni sembrava ci fosse qualche tentennamento, ma alla fineha preso la sua decisione di accettare l'offerta dagli USA. Offerta che è molto importante, anche se considerata la ...La versione ufficiale fu: colazione di lavoro per investimenti immobiliari negli States. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.