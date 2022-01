“Che bel 2022”, Aurora Ramazzotti, FOTO di coppia in micro costume. Trionfo di curve da svenire… (Di domenica 2 gennaio 2022) Aurora Ramazzotti ha recentemente postato uno scatto di coppia assieme a Goffredo Cerza: il micro costume della conduttrice ha fatto impazzire proprio tutti… Al netto delle difficoltà riscontrate nel campo lavorativo, per Aurora Ramazzotti il 2021 si è concluso all’insegna dell’amore. La delusione data dal fallimento del suo progetto televisivo – che la vedeva alla L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 2 gennaio 2022)ha recentemente postato uno scatto diassieme a Goffredo Cerza: ildella conduttrice ha fatto impazzire proprio tutti… Al netto delle difficoltà riscontrate nel campo lavorativo, peril 2021 si è concluso all’insegna dell’amore. La delusione data dal fallimento del suo progetto televisivo – che la vedeva alla L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

ilriformista : Accantonata la questione della frode fiscale, fallita l’operazione di Travaglio “No al garante della prostituzione”… - ladyonorato : Pensa un po’… ai genitori che offrono i propri figli per la sperimentazione di massa dei farmaci genici non immuni… - marattin : Come risultato, i circa 4 milioni di contribuenti che guadagnano più di 2.000 euro netti al mese (su 41 milioni di… - oncescafe : che bel sole ?? - inverso_l : @fattoquotidiano Immagina un datore di lavoro che sa che qualsiasi dipendente potrebbe segnalare le sue eventuali m… -